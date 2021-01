„Sweatpants” to propozycja muzyczna do słuchania po szaleństwach sylwestrowej nocy, które – chociaż w tym roku zaledwie symboliczne – to szczególnie skłaniają do refleksji. Początek roku to dobry moment na przemyślenie i zamknięcie pewnych etapów, na przykład tych dotyczących spraw sercowych. Wsłuchanie się w niezwykle przyjemny głos Carli to najlepszy sposób na nowe początki.

