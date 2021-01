Decyzję o nadaniu alei - w jednym z największych parków w mieście Parku Konstytucji 3 Maja i jej naturalnym przedłużeniu w leżącym w sąsiedztwie Rezerwatu "Las Zwierzyniecki" - nazwy Aleja Ambientowa podjęli jednogłośnie białostoccy radni na sesji w listopadzie.

Z pomysłem o stworzenie w parku takiej alei wystąpiło do miasta Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne, organizator Up To Date Festival, które przez liczne działania od lat promuje muzykę współczesną w Polsce.

Jak podano w uzasadnieniu do uchwały, ambient to gatunek muzyki elektronicznej, inspirowany naturą, tworzony z myślą o wytchnieniu od współczesnego życia w pośpiechu. "Białystok od ponad dekady – dzięki Up To Date Festival i jego organizatorom – stanowi jeden z ważniejszych ośrodków wspierających ten gatunek muzyki w Polsce. To tu narodził się cykl Salonów Ambientu, a w ramach Up To Date Festival odbywa się seria koncertów pt. Centralny Salon Ambientu, które stanowią zwieńczenie całorocznej aktywności poświęconej muzyce ambient, prowadzonej w całej Polsce. To również w Białymstoku został zapoczątkowany Ambient Park, do dziś największe wydarzenie ambientowe w tej części Europy" - napisano w uchwale.

Wspaniały punkt na mapie

Twórcy UP To Date Festival podali w poniedziałek, że tabliczki z nazwą alei już zamontowano.

"Aleja Ambientowa ulokowana w pięknie utrzymanym parku sąsiadującym z wyjątkowym rezerwatem natury, będącym swego rodzaju ewenementem, to wspaniały punkt na mapie spacerowej Białegostoku. Nie ma chyba bowiem drugiego takiego miejsca w Polsce, z tak nienaruszoną przestrzenią natury, w samym sercu miasta. Aleja Ambientowa stanowi więc nie tylko podkreślenie przywiązania naszego miasta do kultury i jej osiągnięć, a także kolejną zachętę dla turystów kulturalnych, choć nie tylko, do korzystania z oferty naszych parków" – mówił wcześniej dyrektor artystyczny Up To Date Festival Jędrzej Dondziło.

Organizatorzy zapowiadają, że Aleja Ambientowa będzie nie tylko miejscem odpoczynku, ale i - jak podkreślają - miejscem "kulturalnych uniesień".