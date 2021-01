Tomasz Organek wraz z przyjaciółmi opowiada trudną historię człowieka, która w okresie pandemii jest szczególnie ważna.

Reklama

O utworze „Walcz” tak mówi Tomasz Organek:

"Walcz to piosenka o nas wszystkich, czyli o ludziach, którym ostatni rok dał w kość. Ale wychodzimy z niego mocniejsi, bo walka jest wpisana w naszą tożsamość. Ciężko się nam wszystkim ostatnio żyło, trochę „świata” zwaliło się na nasze głowy. Nie znam chyba osoby, która nie doświadczyła w ostatnim czasie jakiegoś rodzaju kryzysu psychicznego. Wraz z Fundacją Człowiek postanowiliśmy stworzyć pewnego rodzaju ułatwienie dla osób, które zdecydują się poszukać pomocy dla siebie lub bliskich. Stworzyliśmy mapę sprawdzonych adresów do specjalistów, terapeutów, która to mapa cały czas będzie się jeszcze zapełniała kolejnymi adresami:

https://www.mapawsparcia.pl

Musimy walczyć o siebie, nikt za nas tego nie zrobi”.

Utwór „Walcz” jest częścią akcji informacyjnej Fundacji Człowiek dotyczącej bezpłatnej pomocy terapeutycznej osobom w kryzysie psychicznym, w tym poszkodowanym w wyniku obecnej epidemii COVID-19.

Reżyserem teledysku do utworu „Walcz” jest Agata Trzebuchowska. Za zdjęcia odpowiada Maciej Edelman. Wśród aktorów zaproszonych do teledysku jest Eliza Rycembel.