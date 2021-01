„Zawsze miałem słabość do hip-hopowych klimatów z połowy pierwszej dekady XXI w. Od razu przychodzą mi na myśl takie utwory jak „Tear it Up” Yung Wun, „Dey Know” Shawty Lo, „Roc Boys” Jay Z czy „Get Bucked” Young Buck. Moim singlem chciałem złożyć hołd tym dźwiękom i kto wie, może jakiś zespół zagra go kiedy na meczu piłkarskim” - mówi Aaron Frazer.

Debiutancki album został zarejestrowany w studiu Dana Auerbacha, który jest odpowiedzialny za produkcję krążka. Do współpracy artyści zaprosili muzyków sesyjnych z the Memphis Boys, perkusistę symfonicznego Sama Bacco oraz członków ze świata Deptone-Big Crown Records.