Utwór "We Are Done" możemy odczytywać w dwóch wymiarach, z jednej strony jest to opis toksycznej relacji, w której dwie osoby szantażują się nawzajem emocjonalnie, z drugiej jest to symboliczne rozliczenie się z minionym rokiem.

Teledysk to niesamowity obraz klimatem przypominający kultowy film Cztery pokoje lub Climax. Bohaterowie, w których kreacje wciela się plejada aktorów, pokazują w surrealistycznej soczewce naszą samotność, izolację i w rezultacie szaleństwo, do jakiego doprowadziła nas rzeczywistość roku 2020.

To m. in. Agnieszka Warchulska w niesamowitej roli groteskowej recepcjonistki, Kuba Wieczorek jako paranoik i kolekcjoner papieru toaletowego oraz Mariusz Drężek w absolutnie zaskakującej kreacji… drag queen.