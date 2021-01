"Pretty Woman" to wielki przebój hollywoodzkiego kina, z pamiętnymi rolami Julii Roberts i Richarda Gere'a. Kilka lat temu na podstawie filmowej opowieści powstał musical, do którego piosenki napisał Bryan Adams, a scenariusz - Garry Marshall i J.F. Lawton. Musicalowa wersja słynnego love story miała swoją światową prapremierę w 2018 r.; W Europie wystawiono dotąd tylko raz, w Niemczech.

Reklama

"Naszą wersję wyróżnia specyficzna nostalgia za latami 90. przejawiająca się z rozmachem w sferze wizualnej - od kostiumów po scenografię. Ale ważniejsze jest to, że przeniesienie tej historii w mury teatru daje nam możliwość innego spojrzenia na samą relację bohaterów tej ponadczasowej opowieści o miłości " - wyjaśnił reżyser spektaklu Jakub Szydłowski. "Cieszymy się, że przygotowania wreszcie ruszają pełną parą. Właśnie rozpoczęły się próby muzyczne zespołu, a za kilka dni rozpoczniemy pracę z aktorami, odtwórcami głównych ról" – dodał.

Realizację zaplanowanej na marzec premiery wznowiono po kilkumiesięcznej przerwie, wymuszonej przez pandemię. Już w połowie zeszłego roku Teatr Muzyczny w Łodzi ogłosił pełną obsadę spektaklu, wybraną w castingu, do którego zgłosili się artyści z całego kraju.

W roli Vivian – nieco dziwnej, marzącej o lepszym życiu dziewczyny, pracującej przy Hollywood Boulevard – publiczność zobaczy Malwinę Kusior, znaną miłośnikom musicalu z Teatru ROMA, gdzie pojawiła się w widowiskach takich jak "Piloci", "Mamma Mia!", "Deszczowa piosenka" i "Taniec wampirów".

W tej roli wystąpi też Marta Wiejak, która dołączy do zespołu nieco później. Aktorka, współpracująca z Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku oraz Teatrem Muzycznym w Poznaniu, występowała gościnnie w londyńskim The Club at The Ivy w towarzystwie jazzowego pianisty Joe Thompsona. W warszawskiej ROMIE zaprezentowała się publiczności w "Deszczowej piosence" i "Alicji w Krainie Czarów".

W postać przystojnego, zdystansowanego do rzeczywistości i świata biznesmena – Edwarda wcieli się m.in. Rafał Szatan. Aktor z musicalem związany od 2009 roku, kiedy wystąpił w polskiej premierze scenicznej wersji "High School Musical" - był też wokalistą zespołu RH+, uczestniczył w wielu popularnych telewizyjnych programach muzycznych.

Do roli Edwarda wybrano też Marcina Jajkiewicza - wokalistę jazzowego i musicalowego, a także piosenkarza, pierwszego odtwórcę postaci Georga von Trappa w polskiej realizacji musicalu "Dźwięki muzyki". Popularność zapewniły mu występy w programie telewizyjnym "Jaka to melodia?" oraz rola Hansa w polskiej wersji językowej superprodukcji Disneya "Kraina lodu". Jest wokalistą w zespole Marcina Wyrostka Tango Corazon Quintet. Bywalcy Teatru Muzycznego znają go też z ról Jeana Valjeana w "Les Misérables", lwa Aleksa w "Madagaskarze – musicalowej przygodzie" i Johna w "Miss Saigon".

Trzecim Edwardem będzie Tomasz Bacajewski, znany z roli Judasza w łódzkiej wersji "Jesus Christ Superstar" A. Lloyda Webbera. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako aktor Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni, gdzie wystąpił w ponad dwudziestu musicalowych tytułach. Współpracował też z Och-Teatrem, Teatrem Komedia i Operą na Zamku w Szczecinie przy spektaklach: "The Rocky Horror Show" R. O’Briena, "Boyband" P. Quiltera i "Crazy for You" G. i I. Gershwinów.

W pozostałych rolach publiczność zobaczy m.in. Olgę Szomańską, Małgorzatę Chruściel i Dagmarę Rybak w roli Kit – przyjaciółki Vivian, a także Pawła Erdmana i Tomasza Steciuka w roli Pana Thompsona – sympatycznego menedżera Beverly Wilshire Hotel.

Kierownictwo muzyczne nad spektaklem sprawuje Jakub Lubowicz, scenografię przygotowuje Grzegorz Policiński, a kostiumy Anna Chadaj. Choreografię opracował Jarosław Staniek przy współpracy z Katarzyną Zielonką. Jak zapowiada reżyser musicalu, przedstawienie będzie mieć "hollywoodzką oprawę".

Premiera zaplanowana została na 20 marca