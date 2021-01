Po dwóch świetnie przyjętych płytach - In Awe z 2015 i Songs z 2018 roku - przyszła pora na napisanie kolejnego rozdziału w historii wrocławskiej formacji. Trzeci długogrający album w dorobku Oxford Drama nosi tytuł What’s The Deal With Time?.

"Not My Friend" to utwór promujący najnowsze wydawnictwo zespołu. Do kompozycji powstał teledysk wyreżyserowany przez Jakub Jakobiszyn.