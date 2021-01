Siostry Elżbieta, Jolanta i Krystyna Szydłowskie skradły serca publiczności występując w programie "The Voice Senior". Śpiewające w drużynie Urszuli Dudziak panie, wygrały głosami widzów pierwszą edycję show. Już 5 lutego 2021 roku wszyscy wielbiciele talentu Sióstr Szydłowskich będą mogli cieszyć się ich debiutancką płytą. W serwisach cyfrowych pojawił się pierwszy singiel zapowiadający wydawnictwo – "Sing Sing Sing".

Album będzie nosić tytuł po prostu „Siostry Szydłowskie”, a ukaże się nakładem wytwórni Universal Music Polska. Płytę wypełni osiem coverów, które Elżbieta, Jolanta i Krystyna Szydłowskie śpiewały podczas występu w programie „The Voice Senior”, czyli między innymi utwory znane z repertuaru Alibabek, The Andrews Sister, Dolly Parton.

Pełna lista utworów na płycie „Siostry Szydłowskie” prezentuje się następująco:

1. Sing Sing Sing

2. Lollipop

3. Jolene

4. It's In His Kiss (The Shoop Shoop Song)

5. Kwiat Jednej Nocy

6. Hula Hana

7. Honey Honey

8. Winter Wonderland