Premiera utworu i klipu odbędzie się w czwartek, 21 stycznia, o 18:00 naszego czasu. Piosenka powstała na potrzeby serialu „Euforia” HBO. Fragment można usłyszeć w zapowiedzi odcinka:

Rosalía od niemal roku zapowiadała, że nagrywa z Billie Eilish. W kwietniu 2020 w audycji Zane’a Lowe’a przyznała: - Jesteśmy coraz bliżej… Właśnie skończyłam aranżację. Produkcja i dźwięk są niemal skończone, więc potrzebuję jedynie, by Billie wysłała mi swoje wokale, dostaję też różne pomysły, co można jeszcze dodać do utworu.

Billie Eilish zakończyła 2020 premierą singla „Therefore I Am”. Wkrótce ukaże się dokument Apple TV+ o artystce – „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” oraz album ze zdjęciami zatytułowany „Billie Eilish”.

Rosalía wydała swój drugi album, „EL MAR QUERER”, w 2018. W 2020 gościnnie pojawiła się m.in. w remiksie „Blinding Lights” The Weeknd.