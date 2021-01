W 2020 roku Brodka dużo czasu spędziła w Londynie, gdzie pracowała nad swoim nowym, solowym materiałem. Poznawała producentów, muzyków i lokalną scenę. To właśnie tam została zaproszona przez producenta Dana Carey’a do udziału w wyjątkowym projekcie – Speedy Wunderground. Idea tego przedsięwzięcia opiera się przede wszystkim na spontaniczności – współtwórcy projektu spotykają się ze sobą po raz pierwszy w studio, singiel powstaje w ciągu 24 godzin (bez przerwy na lunch), powstającego utworu nie można poprawiać, materiał nagrywany jest na taśmę i na setkę, a miks i master odbywają się jeszcze tego samego dnia.

Reklama

Na pytanie o znaczenie utworu “Wrong Party” Brodka opowiada: Czasem ciągnie nas do jakiejś osoby lub sytuacji tak bardzo, że mimo świadomości, że nie prowadzi to do niczego dobrego, mamy bardzo silne pragnienie i nie potrafimy się temu oprzeć – o tym właśnie jest “Wrong Party”.

W nagraniu wzięli udział producent Dan Carey, Oli Bayston z Boxed In oraz perkusista Liam Hutton, którzy spełnili jej marzenie o byciu częścią punkowej kapeli. W wyniku tego spotkania powstała niepowtarzalna i jednocześnie surowa produkcja. W utworze słychać charakterystyczny klakson – to sampel dud, zarejestrowany przez Brodkę w Polsce na jednym z góralskich instrumentów jej taty.