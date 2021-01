Marta Gardolińska to pierwsza kobieta i Polka na stanowisku dyrektora muzycznego francuskiej opery. Stanowisko to objęła na wniosek Matthieu Dussouilleza, dyrektora generalnego i artystycznego instytucji. Kandydaturę Gardolińskiej poparła Rada Dyrektorów Opéra national de Lorraine, pod przewodnictwem Bertranda Massona, asystenta ds. Kultury Miasta Nancy. W zakres obowiązków Gardolińskiej jako dyrektora muzycznego wejdzie prowadzenie koncertów Orkiestry Opéra national de Lorraine oraz realizacja jednej lub dwóch produkcji operowych w sezonie.

Pierwszy kontakt z Opéra national de Lorraine Gardolińska miała przy realizacji premiery "Der Traumgörge" Alexandra Zemlinsky'ego na jesieni 2020 r. Było to pierwsze wykonanie tego zapomnianego dzieła we Francji. W rozmowie z PAP Gardolińska opowiadała, że przygotowywała się do tego projektu od 2019 r. "To duży, zapomniany utwór. Dodatkowo wszystko skomplikowało się przez pandemię, musieliśmy zredukować obsadę, dzięki czemu mogliśmy zachować bezpieczny dystans pomiędzy muzykami w orkiestrze. W ostatniej chwili zrezygnował również tenor wykonujący rolę tytułową. Ostatecznie zaśpiewał ją Amerykanin Daniel Brenna, który nauczył się swojej partii w dwa tygodnie. Także nasza współpraca z operą rozpoczęła się w ekspresowym tempie, ale dzięki temu poznałam teatr bardzo dobrze, a zespół poznał mnie. Pomimo przeszkód wszystko się udało. Dostałam propozycję objęcia posady dyrektora muzycznego teatru na trzy lata. Bardzo dobrze dogadujemy się z dyrektorem naczelnym Matthieu Dussouillez, jesteśmy zgodni, co do repertuaru i roli teatru" - mówiła.

Marzenie o przeznaczeniu

Najbliższą okazją, żeby wysłuchać występu Marty Gardolińskiej z Orkiestrą Opéra national de Lorraine jest koncert "Dream or Destiny", który będzie transmitowany przez Radio France 18 lutego. Wystąpią m.in. trębacz David Guerrier i pianista Alexander Melnikov. Orkiestra wykona 1 koncert fortepianowy Dmitrija Szostakowicza, III Symfonię Franza Schuberta i I suitę ze zbioru "Antiche danze ed arie per liuto" Ottorino Respighi'ego.

Gardolińska zamierza oprzeć repertuar na czasach secesji francuskiej, ponieważ, jak mówiła PAP, w Nancy nastąpiło wtedy odrodzenie kultury. "Na początku XX wieku funkcjonowała tam grupa artystów znana dziś jako szkoła Nancy, należąca do nurtu Art Nouveau. Zależy mi na tym, aby podkreślić znaczenie i związki Nancy z całą Europą. Chcemy pokazać, co działo się w tamtych czasach w różnych ośrodkach, nie tylko we Francji" - tłumaczyła.

Dyrygentka dodała, że w jej planach repertuarowych jest również muzyka współczesna. "Będziemy też zamawiać nowe utwory" - poinformowała. "Trzecia ścieżka, którą chcemy pójść, to odkrywanie na nowo lat 50. i 60. XX wieku - awangardy, która ostatnio zniknęła z repertuaru" - dodała.

Pierwszy gmach opery w Nancy został wybudowany w 1758 r. z inicjatywy Stanisława Leszczyńskiego, który od roku 1738 do 1766 był księciem Lotaryngii. Gmach ten spłonął 5 października 1906 r. Został odbudowany w tym samym miejscu i oddany do użytku 14 października 1919 roku. Do polskich korzeni tej opery zamierza nawiązać Gardolińska. "Z łatwością udało mi się również przekonać Matthieu Dussouillez'a, aby włączyć do repertuaru polskie utwory, bo Nancy jest bardzo mocno związane z Polską przez króla Stanisława Leszczyńskiego. Repertuar i tematyka polska będą reprezentowane zarówno w symfonice jak i w operze" - powiedziała.

Marta Gardolińska w sezonach 2018/2019 i 2019/2020 współpracowała z Bournemouth Symphony Orchestra, jako Young Conductor in Association. W Stanach Zjednoczonych zadebiutowała z Los Angeles Philharmonic Orchestra oraz uczestnicząc, u boku Gustavo Dudamela, jako drugi dyrygent w wykonaniu i nagraniu dla Deutsche Grammophon IV Symfonii Charlesa Ivesa. W obecnym sezonie występowała z m.in. Scottish Chamber Orchestra na festiwalu w Edynburgu, Orchestre Chambre de Paris oraz Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Współpracowała również z takimi zespołami jak ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, Tonkünstler-Orchester, Orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz Narodowa Orkiestra Kameralna Armenii.

Gardolińska studiowała na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów mistrzowskich i warsztatów pod kierunkiem takich dyrygentów jak Bernard Haitink, Peter Eötvös, Bertrand de Billy, György Kurtág oraz Marin Alsop. W 2015 roku objęła stanowisko głównego dyrygenta Akademischer Orchesterverein w Wiedniu, zaś w sezonie 2017/18 była w tym samym mieście głównym dyrygentem i dyrektorem artystycznym TU Orchester.