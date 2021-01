„Piano Piano” to zachwycająco piękny zestaw utworów, zarazem odkrywczych i bezpośrednich emocjonalnie. Kompozycje Fraitesa sięgają do głęboko osobistych przestrzeni artysty z przejmującą gracją i surową elegancją, zachowując melodyjność inspirowaną muzyką folk, dobrze znaną z nagrań The Lumineers, przeniesioną tutaj w bardziej klasyczną, wyrafinowaną oprawę. Oprócz fortepianu, Fraites gra na prawie każdym instrumencie zarejestrowanym na albumie: na gitarze, perkusji i syntezatorach.

Koproducentem i inżynierem płyty jest David Baron (Jade Bird, Vance Joy, Shawn Mendes).

Pojawiają się na niej także członkowie zespołu The Lumineers: skrzypaczka Lauren Jacobson, wiolonczeliści Rubin Kodheli oraz Alex Waterman, a także macedońska orkiestra symfoniczna, FAME’S Orchestra.