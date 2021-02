"Algorytm" to kolejna opowieść o trudnej relacji, jednak tym razem w social mediach. Są one bardzo pomocne, ale korzystanie z nich ma też swoją cenę. Czy używamy ich we właściwy sposób? To twórca kształtuje swoje media, czy może one jego?

To nie pierwszy raz, kiedy artyści łączą swoje siły. Rok temu ukazał się teledysk do singla “Pretekst”, za którego wykonanie odpowiada Dawid. Reklama Enchanted Hunters to alternatywno-popowy duet z Warszawy, a kiedyś z Trójmiasta. W 2019 roku dziewczyny wydały świetnie przyjętą płytę „Dwunasty dom”, którą promowały utwory „Plan działania” i wspomniany już „Pretekst”. Piszą nieoczywiste harmonie i ciekawe melodie, lubią stare syntezatory i chórki. Nagrywają do filmów i teatru. Dawid Grzelak to artysta wizualny, reżyser teledysków, wokalista, kompozytor i autor tekstów. Szerszemu gronu odbiorców znany jest jako fotograf, który na swoim koncie ma między innymi kilkuletnią współpracę z polskimi edycjami magazynu i-D oraz VICE. Odpowiada również za wizualną część twórczości Ralpha Kaminskiego, a wiosną 2020 roku był jego oficjalnym supportem podczas trasy Młodość.