„Rosa” to opowieść o relacjach, które pod ciężarem doświadczeń, codziennych problemów i niepewności, zaczynają się rozpadać. Wtedy próbujemy sięgnąć do pierwszych uczuć, do początku, do „świtu”, by odnaleźć prawdziwe więzi. Robimy krok w tył i wracamy do chwil, kiedy wszystko, co piękne dopiero się w nas budziło.

W nowym singlu Libera gościnnie wystąpił legendarny rapowy duet z Poznania - Deep x Bobson, a także młoda wokalistka Poblo. Muzyka do utworu jest dziełem producenta Tabba, natomiast za produkcję teledysku odpowiada Bartosz Dziamski.