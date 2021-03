Jessie Ware i Gemma Arterton (gwiazda kina znana m.in. z takich filmów jak „Quantum of Solace”, „Starcie tytanów” czy „Książę Persji: Piaski czasu”) piszą list miłosny do Londynu w najnowszym klipie Ware, „Remember Where You Are”, w reżyserii laureata BAFTA Dominica Savage’a.

