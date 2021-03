Tak o piosence mówi Fisz: „Ostatni rozgadany singiel z eklektycznej płyty. Pamiętnik czasów pandemicznych, niestety ciągle nieustępujących".

Album „Ballady i Protesty”, który ukaże się jesienią 2021 roku, składać się będzie z dwóch odrębnych opowieści muzycznych.

Pierwsza – „Ballady“ – będzie zawierać głównie akustyczne utwory, napisane na fortepian i sekcję smyczkową. Nie zabraknie również charakterystycznego brzmienia bębnów Emade i wykreowanych przez niego szumów i trzasków. „Ballady“ to osobiste, często intymne opowieści o miłości i tęsknocie do natury. To utwory o niepokoju związanym ze stanem Przyrody i Planety Ziemi.

Druga opowieść to płyta „Protesty“. Mocna tekstowo i muzycznie, pełna elementów garażowego rocka, rapu i elektroniki. W tekstach Fisz komentuje szeroko rozumianą politykę, panoszącą się hipokryzję i kłamstwo, zadaje pytania o kondycję dzisiejszej debaty publicznej.