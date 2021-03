Od dzisiaj w sklepach znajdziecie nowy album Kings of Leon na CD i winylu. „When You See Yourself” dostępne jest oczywiście także na Spotify, Tidal, Apple Music i w innych serwisach cyfrowych. Ósma płyta Kings of Leon, promowana przez singiel „The Bandit”, zbiera już świetne recenzje. Bracia Followillowie pracowali nad nią wraz z producentem poprzedniej płyty zespołu - „Walls”- Markusem Dravsem.

– Daliśmy sobie na tej płycie więcej wolności, korzystaliśmy z instrumentów, po które wcześniej nie sięgaliśmy. Można to chyba uznać za przejawy dojrzałości? Świadomie podjęliśmy próbę nagrania płyty w dorobku Kings Of Leon wyjątkowej. Chcieliśmy, żeby ludzie wyraźnie usłyszeli tę różnicę, więc inaczej podeszliśmy i do komponowania utworów, i do ich nagrywania – mówił Jared Followill w wywiadzie dla Gazety Wyborczej.

Wraz z premierą nowego albumu, ukazał się teledysk do utworu „Stormy Weather”. Zespół udostępnił także pierwszy odcinek trzyodcinkowej serii, w której przybliża proces powstawania nowego albumu.