Cover w wykonaniu Rosalie. to część planu wydawniczego na ten rok, który zakłada publikację jeszcze kilku utworów, zanim artystka rozpocznie pracę nad kolejnym albumem. Miesiąc temu swoją premierę miał remix piosenki „Chodź, chodź, chodź” z godzinnym udziałem Janka - rapowanie. Ostatnia płyta Rosalie. „IDeal” ukazała się 20 marca 2020 i zadebiutowała na 4. miejscu zestawienia OLiS. Na albumie znalazły się trzy utwory wyprodukowane przez Chloe Martini.

Reklama

Rosalie.: Kiedy w naszej głowie pojawił się pomysł zrobienia coveru, długo zastanawiałyśmy się na jaki utwór postawić. Zdecydowałyśmy się spojrzeć w naszą przeszłość i odnaleźć to, co na nas najbardziej wpłynęło w okresie dojrzewania. Wybór jednomyślnie padł na „Kiedy powiem sobie dość”. To tekst, który stał się symbolem naszej młodości, choć ma już trochę lat, nadal jest bardzo aktualny. Brak samoakceptacji, złamane serce, gniew, samotność to tylko niektóre z motywów, dzięki którym każdy z nas potrafi utożsamić się z tym kawałkiem. Agnieszka Chylińska wraz z Grzegorzem Skawińskim stworzyli ponadczasowy utwór, który wart jest nowych interpretacji i swoją siłą powinien dotrzeć do młodszego pokolenia.