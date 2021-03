Organizowany od ponad 15 lat festiwal, w którego programie dominuje muzyka z pogranicza jazzu, elektroniki i tanecznych rytmów, cieszy się międzynarodowym uznaniem – trzykrotnie zdobywał nagrodę dla najlepszego małego festiwalu w Europie. W tym roku miał odbyć się między 3 a 6 czerwca. We wtorek organizatorzy poinformowali o zmianie terminu – 16. edycja wydarzenia odbędzie się między 29 lipca a 1 sierpnia.

„Do wyznaczonej pierwotnie daty festiwalu prawie trzy miesiące, ale jesteśmy już pewni, że w pierwszy weekend czerwca nie będziemy mogli się spotkać. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale robimy wszystko, aby tegoroczny festiwal odbył się na żywo. Jest na to wielka szansa w środku lata, stąd zmiana daty” – wyjaśnił we wtorek Adam Godziek ze współorganizującej festiwal More Music Agency.

Organizatorzy przyznają, że trzeba liczyć się z jakąś formułą obostrzeń, która może wpłynąć na maksymalną liczbę uczestników wydarzenia - dlatego o kolejności wejścia zdecyduje data zakupu biletu. „Pewni udziału mogą być fani, którzy już zakupili bilety” – poinformował Godziek.

Organizatorzy mają nadzieję, że środek lata to bezpieczny termin, w którym możliwa będzie organizacja festiwali. Przywołują m.in. deklaracje płynące z Wielkiej Brytanii, gdzie latem mają odbyć się takie wydarzenia jak Creamfields, Isle of Wight Festival czy Reading and Leeds Festival. Do organizacji kolejnych edycji znanych festiwali przygotowują się też polscy organizatorzy, chcący powrócić – po roku przerwy – do stacjonarnej formuły imprez.

Możliwość zwrotu

Ubiegłoroczna edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka miała odbyć się w połowie czerwca. W kwietniu poinformowano o przesunięciu terminu na koniec sierpnia, jednak także wtedy organizacja imprezy nie była możliwa – wydarzenie odbyło się w okrojonej formie, w formule online. Kupione przez fanów bilety i karnety zachowały ważność na tegoroczną edycję festiwalu - tak jest także teraz, nie ma konieczności wymiany wejściówek. Ponadto do 20 maja wydłużono czas na zakup nowych biletów w promocyjnych cenach.

W przypadku obostrzeń sanitarnych, ograniczających liczbę uczestników, o wejściu zdecyduje kolejność zakupu biletu. „Niezmiennie każda osoba, która nabyła karnet lub bilet i nie może wziąć udziału w festiwalu, ma prawo zwrócić go w miejscu nabycia” – zapewniają organizatorzy. Niebawem ma być znany szczegółowy program tegorocznego festiwalu.

„Jesteśmy w kontakcie z agentami wszystkich artystów, potwierdzając nowe terminy występów. Na przełomie lipca i sierpnia pojawią się u nas również nowi, nie zapowiadani wcześniej wykonawcy. Więcej informacji na temat programu podamy niezwłocznie po zakończeniu wszystkich rozmów z agentami artystów” – poinformował Adam Godziek.

Formuła 16. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka ma być taka jak wcześniej. Po uroczystym koncercie otwarcia zaplanowano dwa kolejne festiwalowe dni w katowickiej Strefie Kultury oraz „Fajrant”, czyli czwarty, bezpłatny dzień festiwalu w katowickiej Dolinie Trzech Stawów.

Festiwal do roku przyciąga do Katowic liczną publiczność. Podczas Tauron Nowa Muzyka po raz pierwszy w Polsce wystąpili m.in. Autechre, DJ Krush, Prefuse 73, Jamie Lidell, Amon Tobin, Flying Lotus, Battles, Bonobo, Fever Ray i wielu innych wykonawców utworów z pogranicza jazzu, elektroniki i muzyki tanecznej.