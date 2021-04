Wojtek Cugowski tak mówi o tej kompozycji: "Do 'Hungry For Revenge', tak jak zresztą do każdego innego utworu z płyty, najpierw napisałem linię melodyczną. Potem, słuchając wersji demo, zacząłem się zastanawiać, o czym mógłbym napisać tekst. Utwór jest dosyć mroczny, ale bardziej w stronę starego Whitesnake niż, powiedzmy, Black Sabbath. Ma w sobie taki melodramatyczny klimat, tak to czuję... Chciałem, żeby na płycie pojawił się temat związków damsko-męskich... Oczywiście wiem, że to jest mocno „oklepane", ale jednak kwestia uczuć, miłości, odtrącenia czy tęsknoty dotyczy wszystkich, każdy człowiek ma w tej materii inne doświadczenia, każda historia jest nieco inna. Napisałem więc tekst z perspektywy faceta, który zostaje zdradzony przez swoją partnerkę...a wciąż jest szaleńczo w niej zakochany. Historia nie jest oczywiście prawdziwa, ale z pewnością mogłaby się wydarzyć....i pewnie wydarzyła się nie raz!"

Natomiast Piotr Brzychy uzupełnia: "Główny riff gitarowy zabrzmiał w mojej głowie w środku nocy podczas weekendu, który spędzałem w Tatrach. Motoryka gitary prowadzącej obudziła mnie i wręcz nakazała sięgnąć po instrument w celu zapamiętania choć fragmentu. Prace jednak skończyłem pół godziny później, gdy utwór w całości był już gotowy i nagrany na dyktafon w telefonie. Uwielbiam takie chwile natchnienia, które odnajdują człowieka w najbardziej nieoczekiwanym momencie i robią w głowie totalny bałagan. Zawsze będę miał w pamięci ten burzliwy klimat, deszcz bębniący o szyby, wrzaskliwy halny i nocny zarys szczytów tatrzańskich przecinany błyskawicami w kontekście powstania utworu 'Hungry For Revenge'. Teraz nawet żałuję, że nie użyliśmy żadnych burzowych efektów dźwiękowych, które by się tam idealnie sprawdziły."



Praca nad albumem trwała prawie dwa lata, ale trudno się temu dziwić, zważywszy jak wyglądał ostatni, pandemiczny rok. Zresztą - czas w jakim powstawały linie melodyczne i teksty napisane przez Wojtka Cugowskiego, odcisnął na nich swoje piętno; album niesie dość mroczne przesłanie, a utwory skłaniają do refleksji nad kondycją dzisiejszego człowieka.