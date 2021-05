Pomysł na utwór podsunął szwedzki muzyk i producent Magnus Nilsson,z którym łotewski zespół współpracuje od lat. To bardzo aktualna piosenka, szczególnie refren, który daje poczucie wolności i siły.

BrainStorm eksperymentuje tutaj z nowymi formami. Kaspars Roga, reżyser i scenarzysta,tak opowiada o swoich inspiracjach: Pomysł przyszedł z życia codziennego. Wśród zabawek mojej córki Lei dostrzegłem lalkę w wózku inwalidzkim.

Od razu pomyślałem:„Boże, czym ona się bawi!”

Lecz po chwili z rozumiałem, jak prymitywnie i stereotypowo myślę. Było mi wstyd. Główna bohaterka filmu to dziewczynka w wózku inwalidzkim, która boi się życia i innych ludzi. Boi się wszystkiego, bo jest odmienna. Chciałbym zachęcić ludzi do bardziej otwartego patrzenia na świat, do przyjmowania tego, jaki on jest, do akceptacji ludzi takimi,jacy oni są.