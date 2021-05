Autorami i producentami „Run” są Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry oraz John Nathaniel. Singiel pojawi się na nadchodzącym albumie „Human”. Na krążek trafią też single „Rescue Me”, „Somebody To Love”, „Wanted”, „Didn’t I” oraz „Better Days”, które łącznie mają już ponad 1,75 miliarda streamów.

Reklama

Do „Run” powstał klip w reżyserii Tomása Whitmore’a.

Zespół OneRepublic tworzą Ryan Tedder (wokalista, kompozytor), Zach Filkins (gitara), Drew Brown (gitara), Brent Kutzle (bas, wiolonczela) oraz Eddie Fisher (perkusja). Debiutancki album grupy „Dreaming Out Loud” ukazał się w 2007 roku. Na krążek trafił wielki przebój „Apologize”, który pobił wszelkie rekordy sprzedaży i na listach przebojów. W 2009 ukazał się „Waking Up” z takimi hitami jak „All the Right Moves”, „Secrets” i „Good Life”. „Native” z 2013 przyniósł kolejny wielki przebój: „Counting Stars”. W 2016 ukazał się czwarty album OneRepublic, „Oh My My”. Wiosną 2019 grupa wydała singiel „Start Again” ft. Logic, który trafił na soundtrack serialu „Trzynaście powodów”, a także utwór „Connection”, wykorzystany w kampanii Jeepa. Ostatnio zespół wydał single „Lose Somebody” ft. Kygo oraz „Wild Life” z produkcji Disney+ „Clouds”.