Już od wczesnych etapów trzyletniego procesu twórczego Garrix miał przeczucie, że wokal Bono idealnie wpasuje się w „We Are The People”. Wizja Martina ożyła, kiedy zarówno on, jak i jego kolega z zespołu U2, The Edge, zgodzili się na współpracę z producentem. Gdy Bono pisał tekst i tworzył melodię, The Edge dodawał wiodące gitarowe riffy, co zaowocowało idealnym połączeniem charakterystycznych dźwięków wszystkich artystów.

„Tworzenie muzyki na jedną z największych imprez sportowych na świecie razem z Bono i The Edge było niesamowitym przeżyciem”, zdradził Martin Garrix. „Jestem naprawdę dumny z tego, co razem stworzyliśmy i nie mogę doczekać się, aby w końcu podzielić się tym ze światem!”.