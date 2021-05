Manic Street Preachers zapowiadają swój 14 studyjny album, który będzie miał premierę 3 września 2021 roku. Dzisiaj fani mogą już podziwiać pierwszy singiel, czyli utwór „Orwellian”.

„Ta piosenka jest o walce o przejmowanie znaczeń, usuwaniu kontekstów w debacie, nadpisywaniu sensu opartego na faktach, konfliktu napędzanego przez cyfrowe media, co prowadzi do ciągłego stanu kulturowej wojny. Tak jak wiele kompozycji na tej płycie, została napisana na fortepianie przez Deana Bradfielda. Muzycznie usłyszycie tam echa ABBY, majestat Alana Rankina z Assosiates i Talk Talk z gitarową solówką Lindsey Buckingham. To idealne tekstowe i muzyczne wprowadzenie do „The Ultra Vivid Lament”.- mówią muzycy zespołu.

Lista utworów na płycie „The Ultra Vivid Lament”:

1. Still Snowing In Sapporo

2. Orwellian

3. The Secret He Had Missed

4. Quest For Ancient Colour

5. Don’t Let the Night Divide Us

6. Diapause

7. Complicated Illusions

8. Into The Waves of Love

9. Blank Diary Entry

10. Happy Bored Alone

11. Afterending