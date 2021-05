W swoim najnowszym singlu „Złoto” Mrozu wraca do pierwszej połowy lat 90., czasu beztroski, swobody i przyjemnej ekscytacji związanej z tym, co przyniesie przyszłość. Artysta tak opowiada o utworze:

– Piosenka narodziła się po dotarciu trzech kumpli do górskiej chaty z zapierającym dech widokiem na Jezioro Czorsztyńskie. Ze sobą zabraliśmy gitary, sprzęt studyjny i rowery. Muzyka do piosenki „Złoto” to efekt pierwszej nocy w głuszy, która wyzwoliła niesamowitą radość z grania i zapomnienie o trudnej sytuacji, która nas muzyków obecnie dotknęła.

Mrozu pracował nad tekstem utworu z Arkiem Sitarzem. Muzyka to zasługa artysty, Piotrka „Rubensa” Rubika i Wiktora Koperskiego. Za produkcję utworu odpowiedzialni są Mrozu, Rubens i Kuba Galiński, a mix i mastering – Marcin Bors.

Do singla powstał klip, który idealnie koresponduje z niesamowitą energią „Złota”. Kumple z osiedla, długie popołudnia spędzone na podwórku i jeszcze dłuższe spojrzenia rzucane w stronę koleżanek ze szkolnej ławki. Reżyserką teledysku jest Zuzanna Plisz, która wcześniej zrealizowała obsypany nagrodami klip do utworu „Duch” Mroza (14 nominacji na festiwalach, w tym m.in. CAMERIMAGE International Festival, Berlin Music Video Awards, Fryderyki 2018 oraz 6 nagród m.in. na La Guarimba IFF, Evolution Mallorca IFF czy Austin Music Video Festival). Operator to Kacper Fertacz, który ma na koncie zdjęcia do m.in. „Ostatniej rodziny” czy serialu „Król”.