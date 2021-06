W rolę Alicji wcieliła się Zuza Jabłońska. Obok niej zagrali także Dominika Kluźniak, Agata Kulesza, Mateusz Damięcki, Zbigniew Zamachowski, Łukasz Simlat, Przemysław Bluszcz, Wojciech Solarz, Agata Buzek i wielu innych znanych i lubianych aktorów – słowem: cała plejada gwiazd.

- Muzyka, którą stworzyliśmy działa na wszystkie zmysły słuchacza. Przenosi do zupełnie innej, magicznej przestrzeni. Jest odważnym połączeniem słowiańskich melodii z trapowym brzmieniem oraz elementami muzyki filmowej – opowiadają kompozytorzy i producenci muzyki. - Jest nieszablonowym spojrzeniem na dość tradycyjną lekturę. Wnosi nowe znaczenia, przenosząc wyobraźnię na wyższy poziom. Łączy różne sfery artystyczne, angażując aktorów do utworów muzycznych. To pierwsze połączenie tak skrajnych gatunków podkreśla jeszcze niezwykłość „Przygód Alicji w Krainie Czarów”.

Singiel Zuzy Jabłońskiej „Znikam” inspirowany postacią Alicji ukaże się równolegle z audiomusicalem. Utwór będzie wiodącym motywem muzycznym całej produkcji, ale to nie jedyne piosenki Alicji i jej towarzyszy. Autor wpisał w tekst 10 piosenek, w których obok Zuzy usłyszymy np. Agatę Buzek, Mateusza Damięckiego czy Zbigniewa Zamachowskiego.

- W postaci głównej bohaterki widzę siebie – opowiada Zuza. - Ciekawą świata, ale jednocześnie ostrożną i rozważną, czasami zagubioną. Tak jak Alicja podążam za swoimi marzeniami i realizacją wyznaczonych celów. Po zakończeniu nagrań do audiomusicalu utwierdziłam się jeszcze bardziej w przekonaniu, że w życiu nie chodzi o to, aby być najlepszym, ale o to, żeby być szczęśliwym – podsumowuje artystka.

Do piosenki powstał teledysk w reżyserii Macieja Adamczaka. To młody niezwykle utalentowany reżyser, który ma na swoim koncie tegoroczną nominację do Fryderyka za klip do piosenki Margaret „Reksiu”, ale również najnowszy klip Beaty Kozidrak z udziałem Łukasza Simlata.

Adamczak, interpretując Alicję i piosenkę Zuzy, porusza niezwykle ważny zwłaszcza w dzisiejszych czasach temat – depresji wśród młodzieży. Baśniowa „hole in the ground” to najciemniejsze miejsca własnej podświadomości, do których trafiają coraz częściej młodzi ludzie i z których nierzadko nie znajdują drogi powrotnej. A wszystko to utrzymane w onirycznej stylistyce, pełnej kolorów i absurdu. Swoje miejsce znajdą w tym świecie i szalony kapelusznik, i zła królowa, i mnóstwo innych postaci. W klipie w głównych rolach zobaczymy Zuzę, Agatę Kuleszę, Mateusza Damięckiego oraz tatę Zuzy w roli ojca bohaterki!