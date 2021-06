To pierwszy singiel z piątego studyjnego albumu artystki, którego premiera zaplanowana jest na wrzesień.

Tak napisała w liście do fanów:

„Drodzy przyjaciele LGBT, zawsze byliście blisko.

Jesteście moimi wiernymi odbiorcami, dajecie mi siłę i inspirujecie. Podziwiam Was. Znam uczucie wykluczenia. To także moje doświadczenie. Bo moje wybory życiowe odbiegają od społecznie przyjętych za obowiązujące. Dlatego pierwsza piosenka z mojej nowej płyty jest właśnie dla Was.

V jak Virunga.

V jak Victory.

Out Now!”

Maria Peszek rozpoczęła karierę muzyczną w 2005 roku, publikując płytę "Miasto mania". Materiał powstał we współpracy z Wojtkiem Waglewskim i jego synami - Fiszem i Emade. Trzy lata po debiucie ukazał się drugi długogrający album Artystki, zatytułowany "Maria Awaria”. Album został wyprodukowany przez Andrzeja Smolika. Obydwa krążki zapewniły Marii Peszek tytuł jednej z najpopularniejszych artystek na scenie alternatywnej w naszym kraju. W październiku 2012 ukazał się kolejny bestsellerowy, platynowy album Marii Peszek, "Jezus Maria Peszek". Ostatnim studyjnym wydawnictwem utytułowanej Artystki jest wydany w 2016 roku album „Karabin”.