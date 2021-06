Premiera czwartego albumu „It’ll All Make Sense In The End” już 8 października.

Reklama

„September” to emocjonalna, akustyczno-trapowa ballada w średnim tempie napisana przez Jamesa z Waynem Hectorem i wyprodukowana przez Red Triangle.

James mówi: „Zasadniczo piosenka jest o byciu popierzonym, ale i byciu z idealnym człowiekiem, który trzyma się twojego boku. Jest o niezaprzeczalnej miłości, jaką darzysz tę osobę i chęci założenia z nią rodziny”.

James podpisał globalny kontrakt płytowy z Columbia Records i w marcu wydał swój pierwszy singiel „Medicine” z nowego albumu. Odważnie autobiograficzny utwór zdobył do tej pory ponad 40 milionów odtworzeń. „It’ll All Make Sense In The End” ukaże się 8 października tego roku.

„Od razu udało mi się znaleźć dźwięki, jakich oczekiwałem. Już na początku procesu twórczego brzmiało to jak porządny materiał na album. Po raz pierwszy nagrałem płytę będąc w jednym miejscu i można to usłyszeć w muzyce. Jest coś naprawdę wygodnego w pracy we własnym domu z mniejszą liczbą osób – byłem bardziej bezbronny niż kiedykolwiek”.