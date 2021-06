Utwór zawdzięcza swoje szybkie tempo i wakacyjne brzmienie Edowi oraz jego wieloletnim współpracownikom: Johnny'emu McDaid (‘Shape of You’) oraz FRED (No.6 Collaborations Project).

W towarzyszącym singlowi klipie - wyreżyserowanym przez Dave'a Meyersa (Billie Eilish, Kendrick Lamar) - widzimy Eda w zupełnie nowej, "wampirzej" odsłonie. Przepełniony czarnym humorem teledysk jest metaforą "złych nawyków". Obserwujemy, jak wampirze alter-ego artysty spędza szaloną noc w towarzystwie innych upiorów i powraca do swojej normalnej formy dopiero o świcie.

"To zawsze niesamowite uczucie, gdy wydajesz nowy singiel. Chciałem, żeby klip do "Bad Habits" był osadzony w nierzeczywistym świecie, dlatego postawiłem na wampiry. Kręcenie teledysku i przeistoczenie się w moje alter ego było mega frajdą. Jedyne co mi się średnio podobało, to sceny kręcone na dużych wysokościach - tutaj frajda była dużo mniejsza" - tak Ed Sheeran mówi o nowym singlu i klipie.