"Kochać inaczej" to nowa wersja wielkiego hitu zespołu De Mono.

Reklama

„Czarna owca” to słodko-gorzka opowieść o współczesnej rodzinie, w której każdy ma czegoś dość. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak im się wydaje… Czy członkowie rodziny odnajdą swoje szczęście? To film o więzach, których nie można przerwać. W zabawny sposób odpowiada na ważne pytania dotyczące relacji rodzinnych i dojrzewania do zmian.

Igor Walaszek - znany pod pseudonimem Igo. Pochodzi z Krakowa, gdzie w 2009 roku wraz z grupą przyjaciół założył rockowy zespół Clock Machine. Mimo swoich rockowych predyspozycji nie zamyka się wyłącznie w tym gatunku i od 2015 roku wraz z Kubą Traczem tworzy elektroniczny duet Bass Astral x Igo. Ze wspomnianymi zespołami nagrał dotychczas sześć płyt, a jego dyskografię zamyka wydany w marcu 2019 roku album „Prognozy" zespołu Clock Machine. W 2019 roku Igor został, obok Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego i Organka, członkiem Orkiestry Męskiego Grania. Rok później również zasilił jej skład, tym razem z Darią Zawiałow i Błażejem Królem. W sierpniu bieżącego roku światło dzienne ujrzy trzeci album Bass Astral x Igo pt. „Satellite". W tym samym czasie Igo pracuje nad pierwszą solową płytą. Wystąpił na takich festiwalach, jak Open’er Festival, Krakow Live Festival, Przystanek Woodstock, OFF Festival, czy Audioriver. Współpracował m.in. z Sokołem, Miuoshem, czy Sistars.