Artysta i zaproszeni przez niego muzycy sięgną po repertuar gwiazd, które przez ostatnie 50 lat wystąpiły w legendarnej hali. Wiadomo już, że zagrają m.in. Zbigniew Hołdys i Grubson.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach Krzysztof Zalewski wspominał swoją pierwszą wizytę w Spodku w 2000 r. na koncercie Iron Maiden. "Od tamtego pamiętnego wieczoru moim marzeniem było zagrać w Spodku i w końcu to marzenie się spełni, przynajmniej po części, bo koncert będzie przed Spodkiem. To jedna z najciekawszych figur architektonicznych w Polsce, zawsze mi się kojarzy z filmem +Men in black+, gdzie Willowi Smithowi tłumaczą, że takie budowle przypominające Spodki to poukrywane statki kosmiczne. Nie wiadomo, czy katowicki Spodek też nie odleci, ale zanim to nastąpi, na pewno zrobimy piękny koncert 11 września, nawiązując do historii tego kultowego miejsca, zapraszając mnóstwo znakomitych polskich artystów" – powiedział.

"Będziemy świętować 156. rocznicę nadania Katowicom praw miejskich i 50-lecie Spodka - najbardziej charakterystycznej budowli w naszym mieście. Ostatnimi laty powierzaliśmy wiodącą rolę prowadzenia wydarzeń z okazji urodzin miasta znanym artystom - był Organek, Abradab, a w tym roku Krzysztof Zalewski zgodził się poprowadzić koncert urodzinowy, zaaranżować go w odpowiedni sposób. Chcemy nawiązywać do historii miasta, a w szczególności ważnych wydarzeń, które miały miejsce na scenach Spodka, gdzie gościliśmy i Metallikę, i Tinę Turner, i wielu innych wspaniałych artystów sceny światowej" – dodał prezydent Katowic Marcin Krupa.

Krzysztof Zalewski wydał debiutancką solową płytę "Złoto" w 2016 r., choć na polskiej scenie muzycznej działa od roku 2002. Umiejętnie balansuje między muzyką popularną a alternatywną, nie zatracając swoich rockowych korzeni. Wykonując z dużym sukcesem utwory Czesława Niemena w projekcie "Zalewski śpiewa Niemena", udowodnił, że dobrze czuje się też w cudzym repertuarze. To doświadczenie chce wykorzystać w Katowicach, dla których wraz z przyjaciółmi przygotują własne interpretacje utworów gwiazd, które przez lata gościł Spodek, wśród nich m.in. Metallica, Elton John, Joe Cocker, Deep Purple, Tina Turner, czy The Cure. Zalewski zaprezentuje też własne utwory.

Koncert poprzedzi występ duetu producenta i multiinstrumentalisty Smolika i brytyjskiego producenta Keva Foxa, czyli znany projekt Smolik // Kev Fox.

Program Urodzin Miasta "Kocham Katowice" wzbogaci także odsłonięcie kolejnych płaskorzeźb w Galerii Artystycznej upamiętniających twórców zasłużonych dla Katowic oraz m.in. koncert znanego w całej Europie estońskiego chóru Collegium Musicale z repertuarem pieśni obchodzącego 11 września 86. urodziny Arvo Pärta - jednego z mistrzów muzyki współczesnej.

W niedzielę 12 września swoją premierę będzie miał również mural upamiętniający 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema, który będzie powstawał równolegle w dwóch Miastach Kreatywnych UNESCO – Katowicach i rodzinnym miescie pisarza - Lwowie.

Wszystkie wydarzenia odbędą się zgodnie z obowiązującymi we wrześniu obostrzeniami pandemicznymi.