Gdyby tego było mało, regularnie podbijają także światowe listy przebojów utworami „I Wanna Be Your Slave” oraz „Zitti e buoni” (ponad 170 milionów odtworzeń!). Certyfikowana platyną we Włoszech płyta może pochwalić się ponad 400 milionami odtworzeń w samym Spotify.

Reklama

Po zwycięstwie w Konkursie Piosenki Eurowizji 2021, Måneskin osiągał bezprecedensowe wyniki dla włoskich artystów: są pierwszym zespołem w historii, który wszedł na brytyjskie listy przebojów dwoma singlami w tym samym czasie (na 6. i 10. miejscu), co tydzień zbierając nowe certyfikaty, zarówno we Włoszech, jak i za granicą. „I Wanna Be Your Slave” pokryło się platyną we Włoszech, a także w Polsce i Finlandii, sześciokrotną platyną w Rosji oraz złotem w Austrii, Grecji, Irlandii, Norwegii, Szwecji i Turcji. Piosenka „Zitti e buoni” (trzykrotna platyna we Włoszech) uzyskała status złotej płyty w Holandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii i Turcji, platynowej w Polsce, Finlandii, Grecji i Irlandii i pięciokrotnie platynowej w Rosji. Singiel „Beggin’” zdobył złoto w Polsce, Finlandii i Malezji oraz siedmiokrotną platynę w Rosji. Teraz wspina się w górę listy Spotify Top 50 w Australii (3. miejsce, podczas gdy „I Wannna Be Your Slave” jest na 10.), Brazylii (17. miejsce) i Peru (9. miejsce), gdzie znalazła się na pierwszym miejscu na liście Viral 50 wraz z siedmioma innymi piosenkami Måneskin.