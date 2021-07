Maile pochodzą z różnych okresów, ale dotyczą także maja 2020 roku i wydania LP3, po którym Niedźwiecki odszedł z radia.

Reklama

Sprawa dotyczy notowania listy przebojów Trójki z połowy maja 2020 roku. Wówczas ówczesny dyrektor Trójki, Tomasz Kowalczewski, wraz z wicedyrektorem Mirosławem Rogalskim publicznie zarzucili Markowi Niedźwieckiemu, Halinie Wachowicz i Bartoszowi Gilowi, że manipulowali przy wynikach notowania listy przebojów Trójki. W efekcie tego na pierwsze miejsce trafiła piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”.

W poniedziałek portal Gazeta.pl opublikował część maili pochodzących ze służbowych skrzynek, a wymienianych pomiędzy Markiem Niedźwieckim i Bartoszem Gilem. Maile w październiku ub. roku (a więc jeszcze w trakcie sporu sądowego) pełnomocnik Polskiego Radia, Ireneusz Misiejuk, złożył w sądzie jako dowody.

Portal przytacza cytaty z niektórych maili, wymienianych pomiędzy twórcami Listy Przebojów. I tak np. 15 maja, czyli w dzień ostatniego notowania (po nim Polskie Radio wytoczyło zarzuty pod adresem Niedźwieckiego), Bartosz Gil przesłał Markowi Niedźwieckiemu pełną listę utworów w ustawieniu wskazującym, że głosy zostały już zliczone. - Poinformował jednocześnie krótko Niedźwieckiego, że „Kazikowi należy odjąć 5 głosów” - pisze Gazeta.pl.

W złożonych w sądzie dokumentach Polskie Radio zawarło nie tylko maile z maja 2020 roku, lecz również z wcześniejszych okresów - miało to udowadniać, że proceder manipulowania wynikami nie był jednorazowym wypadkiem. I tak w wiadomości z 6 marca Marek Niedźwiecki przesłał Bartoszowi Gilowi tytuły utworów, które znalazły się na pierwszych 13 miejscach. "Bart... opadają mi ręce i wszystko. Poproszę: Pearl Jam, Alanis, Daira Zawiałow (nowa), Ozzy-Under, Wiśnia, Cure, Król - Głodne dusze, Pearl Jam – nowa, Red Box, Punk Fu!, Nick Cave, Fisz Emade, Jelonek. Dalej jak jest, ale wyrzuć Bowie - Space i Król - te smaki, a przywróć Ozzy & Elton, a na 30 nowość - Bukartyk. dasz rade? dzięki... Marek” – napisał w służbowym mailu. (pisownia oryginalna – przyp. jk) . 20 marca 2020 roku Niedźwiecki pisał do Gila: „Prawie jest OK, „Jestem w niebie” zrzuć na 20 miejsce. Wywal Lao Che i Traperów. Wchodzą do top 30 Mortas i Morrissey. Na 50 wstaw Kozakiewicza (zamiast Podsiadły). I to tyle zmian na dziś... Dzięki - M".