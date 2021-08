Płyta "Królowa Dram" Sanah została uznana za album roku w kategorii pop. Trzy nagrody otrzymał Krzysztof Zalewski - wraz z Andrzejem Markowskim został uznany za producenta muzycznego roku. Zalewski Fryderyka otrzymał także jako autor roku, a jego płyta "Zabawa" została nagrodzona jako album roku w kategorii pop alternatywny. Muzyk odebrał też statuetkę dla Moniki Brodki i Przemka Dzienisa, którzy wyreżyserowali teledysk do jego utworu "Annuszka".

Dwie statuetki otrzymał także raper Mata: za fonograficzny debiut roku i album "100 dni do matury" (w kategorii hip-hop). Z kolei "Polskie Tango" Taco Hemingwaya zostało nagrodzone jako utwór roku.

Za albumy roku zostały uznane także m.in. "Noc" Baascha (elektronika), "IDeal" Rosalie (soul, r'n'b i gospel) i "Solitude in Madness" zespołu Vader (metal). Edyta Bartosiewicz z płytą "Ten moment" została z kolei nagrodzona w kategorii rock. Albumem roku w kategorii muzyka poetycka została "Astronomia Poety. Baczyński" Meli Koteluk i grupy Kwadrofonik.

Pośmiertny Złoty Fryderyk dla Krzysztofa Krawczyka

Złote Fryderyki otrzymali pianista jazzowy Adam Makowicz oraz (pośmiertnie) Krzysztof Krawczyk.

Odszedł spełniony. Odszedł też ze świadomością, że otrzymał tego Złotego Fryderyka, który jest ukoronowaniem wszystkich nagród, jakie otrzymał w swoim życiu. Jeszcze w marcu, kiedy poinformowałem go, że akademia przyznała Złotego Fryderyka, na jego twarzy zagościł piękny uśmiech - mówił menadżer Krawczyka Andrzej Kosmala.

Krzysiu, gdziekolwiek jesteś, bardzo tęsknię, bardzo kocham - mówiła wzruszona Ewa Krawczyk, żona artysty.

Kompozytor roku

Fryderyka dla kompozytora roku otrzymała Hania Rani. Jestem bardzo szczęśliwa, że w tej kategorii są dziewczyny i mam nadzieję, że jest to taka inspiracja dla wszystkich dziewczyn, które się czasem boją pisać swoje rzeczy i kręcić się wokół kabli i różnych pokręteł. Producent, kompozytor - to też zadanie dla dziewczyn i wszystkim dziewczynom tego życzę - podkreśliła pianistka.

Dwa Fryderyki otrzymał Dominik Wania. Pianista został uznany jazzowym artystą roku, a jego płytę "Lonely Shadows" kapituła uznała za album roku w kategorii jazz. Fonograficznym debiutem roku w tej kategorii został Michał Tomaszczyk.

Fryderyki – nagrody przyznawane przez polskie środowisko muzyczne – po raz pierwszy wręczono w 1995 r. Laureatów w dwuetapowym, tajnym głosowaniu wybierają członkowie powstałej w 1999 r. Akademii Fonograficznej, która liczy obecnie ok. 1,4 tys. osób. Co roku zapraszani są do niej nominowani do Fryderyków artyści.