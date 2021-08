Zespół Kroki tworzy trio: producent Szatt, wokalista Jakub Goleniowski i basista Paweł Stachowiak. Debiutowali albumem "Stairs" w 2016 roku, który przyniósł im nominacje do Fryderyka w dwóch kategoriach: fonograficzny debiut roku oraz album roku elektronika.

Kolejna płyta "Controlled Chaos", nad którą pracowali przez dwa lata, ukazała się w 2019 roku. Jej premierę i plany koncertowe zakłóciła jednak pandemia.

Teraz Kroki wracają z nowym materiałem, po raz pierwszy w całości po polsku. Minialbum "Szkoda" ukazał się w lipcu 2021. Jak powstał? Dlaczego zdecydowali się na taki zwrot muzyczny? Czy Polska to według nich kraj dla wrażliwych muzycznie ludzi? Posłuchajcie!

O ZESPOLE KROKI

Kroki zawsze traktowaliśmy jako taką odskocznię. Jako wejście do strefy przyjacielskiej i do takiej osobnej historii. Bo nawet jak tworzymy muzykę, to staramy się często spotykać nie grając prób stricte jako zespół, tylko bardziej producencko.

Łukasz [Palkiewicz] przygotowuje jakieś podstawy, a później staramy się razem spotkać w określonym czasie i tworzyć. To jest bardzo trudne, żeby się poświęcić jednej rzeczy w 100%. W szczególności, że każdy z nas ma różne upodobania i nie wszystkie rzeczy upchasz w zespole. Zespół to jest sztuka kompromisu, nasza wypadkowa.

O PŁYCIE "CONTROLLED CHAOS" I PANDEMII

Dopiero po dwóch latach po EP-ce stworzyliśmy płytę "Controlled Chaos", która była już bardziej dojrzała, to był longplay. Przygotowaliśmy troszeczkę inny materiał, niestety od razu po wydaniu, zawitała nam pandemia. Nie ograliśmy tego materiału, ale zaczynaliśmy już znajdować swoją tożsamość w tym wszystkim.

Na "Controlled Chaos" dodaliśmy na płytę jednego zwiadowcę naszego, czyli utwór "Balon". Po polsku. Miał sprawdzić publiczność, jak ludzie się będą czuli z tym, że nagle przechodzimy z języka angielskiego na polski. Bo jednak to jest duża zmiana stylu śpiewania. No i poradził sobie. I na koncertach i wydawniczo ten utwór znalazł swoich słuchaczy w fajnych rozgłośniach.

O PREMIERZE MINIALBUMÓW "UNDERWATER" I "SZKODA"

Teraz, w tym momencie, robimy taki zwrot trochę. Po wydaniu EP-ki "Underwater" w czerwcu 2021, skupiamy się na materiale po polsku ze "Szkoda". Skupiamy się na zespole Kroki. Chcemy pokazać inną twarz, ale dalej naszą.