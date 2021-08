Wyspa Wolności powróci w 2022 roku z wielką fetą oraz udziałem największych i najbardziej ekscytujących wykonawców wszechczasów! Z powodu pandemii koronawirusa, Sziget Festival ominęły dwa sezony. Ku radości fanów, wydarzenie w pełnej okazałości powróci latem 2022! W 2019 roku Sziget, jeden z topowych muzycznych festiwali na świecie, gościł ponad 530 000 uczestników z ponad 100 różnych krajów, w tym również wielu fanów muzyki z Polski. Na scenach festiwalu wystąpiło ponad 1000 artystów, performerów i aktywistów, od Eda Sheerana, przez Foo Fighters i Post Malone’a aż po Dr Jane Goodall oraz Emtithala Mahmouda.

Reklama

Wydarzenie kulturalne

Sziget Festival każdego lata gości setki tysięcy Szitizenów, prezentując największe gwiazdy muzyki z szerokiej gamy gatunków, w aż 60 miejscach i przez 6 dni z rzędu! Sziget to jednak nie tylko doświadczenie muzyczne: to miłość, sztuka i wolność we wszystkich możliwych formach! Sziget to festiwal muzyczno-kulturalny, oferujący uczestnikom koncerty, programy artystyczne, spektakle, prelekcje i wiele innych atrakcji. Słowo "Sziget" w języku węgierskim oznacza wyspę, a samo wydarzenie odbywa się na malowniczej Wyspie Óbuda, pełnej cudów, w sercu Budapesztu, stolicy Węgier. Dzięki doskonałej lokalizacji, festiwalowicze mają możliwość odkrywania atrakcji miasta w dowolnym momencie swojego pobytu. Festiwalowe życie nigdy się nie kończy. Każdego dnia największe gwiazdy muzyki prezentują się na kolorowych scenach Sziget, w tym między innymi na głównej scenie Dan Panaitescu, scenie Mastercard, w Koloseum oraz na Party Arenie. Wszystkie koncerty i spektakle muzyczne trwają codziennie, od wczesnych godzin popołudniowych do białego rana. Na tych, którzy mają ochotę zrobić sobie małą przerwę między koncertami, czeka szeroka gama programów artystycznych, wykładów, warsztatów, aktywności sportowych offline lub online, czy po prostu relaksu na plaży. Relaks w słońcu gwarantuje malownicza lokalizacja wysypy, otoczonej wodami Dunaju.

Bilety dostępne

Wyspa Wolności ponownie otworzy swoje podwoje dla Szitizenów z całego świata w dniach 10 - 15 sierpnia 2022. Pierwsza pula biletów, dla tych którzy chcą mieć zagwarantowane miejsce na przyszłorocznym festiwalu, trafi do sprzedaży już w środę, 12 sierpnia 2021 w cenie 250€ (450€ VIP). Wejściówki będą dostępne wyłącznie przez 48 godzin, do 14 sierpnia. W oczekiwaniu na ogłoszenie szczegółów przyszłorocznego lineupu wiemy jedno - nikt nie będzie chciał przegapić tego niezwykłego wydarzenia, które ugości największe nazwiska świata muzyki (i nie tylko).