"Move" to wyczekiwany powrót do współpracy legendy muzyki i ikony gitary ze słynnym wokalistą Matchbox 20 - Robem Thomasem. Fani muzyki z zapartym tchem czekali na kolejne połączenie sił Carlosa Santany i Roba Thomasa, których utwór "Smooth" z 1999 roku, nagrodzony Grammy, stał się światowym hitem, a obaj wykonawcy pobili wszelkie oczekiwania i stworzyli nowy klasyk.

"'Move' powstało bardzo podobnie jak 'Smooth'," mówi Santana. "To była jakaś boska inteligencja za kulisami, a ja po prostu wiedziałem, że muszę to nagrać z Robem. Ta piosenka jest o przebudzeniu i poruszeniu swoich cząsteczek, o rozpaleniu w nas chęci do działania, do tego aby się ruszyć. Kiedy Rob i ja pracujemy razem, zawsze powstaje to wyjątkowe brzmienie".

W najnowszym singlu Thomas jest dynamiczny, zmysłowy i całkowicie magnetyczny, a wspierają go wokaliści American Authors (zwłaszcza Zac Barnett, który przejmuje główną rolę w drugiej zwrotce). Santana dorównuje im, jak tylko on potrafi, z błyskotliwymi solówkami, które eksplodują z ogromną siłą.