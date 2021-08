Z kolei w Apple iTunes płyta z miejsca trafiła na #1 w 56 krajach. Kanye West przed premierą prezentował album na trzech oficjalnych odsłuchach, w Atlancie oraz Chicago. Każdy ze streamów zgromadził imponujące liczby oglądających oraz zasięgu w sieci.

Gościnnie na „Dondzie” pojawiają się m.in. Jay-Z, Playboi Carti, Lil Baby, The Weeknd, Kid Cudi, Young Thug, Jay Electronica, Chris Brown, Pop Smoke, Shenseea, DaBaby i Marilyn Manson. W gronie producentów znaleźli się m.in. Mike Dean, 30 Roc, Gesaffelstein, Swizz Beatz i wielu innych.

Kanye West – „Donda” – lista utworów:

1. Donda Chant

2. Jail

3. God Breathed

4. Off The Grid

5. Hurricane

6. Praise God

7. Jonah

8. Ok Ok

9. Junya

10. Believe What I Say

11. 24

12. Remote Control

13. Moon

14. Heaven and Hell

15. Donda

16. Keep My Spirit Alive

17. Jesus Lord

18. New Again

19. Tell The Vision

20. Lord I Need You

21. Pure Souls

22. Come to Life

23. No Child Left Behind

24. Jail pt 2

25. Ok Ok pt 2

26. Junya pt 2

27. Jesus Lord pt 2