Matteo Bocelli to absolwent Konserwatorium Lucca w Toskanii. - Przez trzy ostatnie lata Capitol Records pozwoliło mi studiować, pisać nową muzykę, odbywać próby i jestem bardzo dumny, że w końcu wydaję swój pierwszy utwór - powiedział Matteo.

Świat usłyszał o Matteo za sprawą „Fall on Me”, angielsko-włoskiej piosenki napisanej dla starszego z Bocellich na album „Sì” z 2018 roku. Płyta dotarła na szczyt notowania Billboard 200 oraz UK Official Albums Chart. Nagranie zgromadziło łącznie blisko 300 milionów streamów na świeci i trafiło na soundtrack do disneyowskiej produkcji „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”. Ojciec z synem wykonali „Fall on Me” w prestiżowych Madison Square Garden i Hollywood Bowl oraz w wielu programach telewizyjnych.