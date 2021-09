„Biała droga” - rockowy bestseller w karierze artystki. To z niej pochodzą takie hity jak "Na sen", "Ja płaczę" czy "Niebo dla ciebie".

Reklama

Reedycja płyty „Biała droga” to dla mnie przede wszystkim okazja do tego, by uhonorować zespół, który od lat 15 towarzyszy mi na scenie. Dzięki naszej wspólnej energii, doświadczeniu

i porozumieniu dusz ten repertuar jest wciąż żywy i w kolejnych pokoleniach słuchaczy wzbudza piękne emocje - mówi Urszula. Większość moich muzyków nie miała okazji osobiście poznać Staszka, znali go jedynie z nagrań. W niektórych utworach postanowiliśmy wykorzystać niepublikowane solowe partie Jego gitar. Dla mnie to dowód na to, że więzi między muzykami są ponadczasowe, nie ma dla nich granic. Jeśli jest miłość do muzyki – czas nie ma znaczenia - dodaje artystka.

Dzięki tym reedycjom możemy oddać w ręce fanów i kolejnego pokolenia słuchaczy płytę współcześnie brzmiącą, w nowoczesnej i eleganckiej szacie graficznej autorstwa Beaty Wielgosz.