Na koncercie inauguracyjnym 2 października Kwintet fortepianowy Schumanna zagra zwyciężczyni z 2010 r. Julianna Awdiejewa z Kwartetem Belcea, a w Koncercie na 4 fortepiany i smyczki Jana Sebastiana Bacha wystąpi czterech laureatów konkursu: Julianna Awdiejewa, Dang Thai Son (I nagroda, 1980), Kevin Kenner (II nagroda, 1990) i Philippe Giusiano (II nagroda, 1995) oraz połączone kwartety: Belcea i Simply Quartet z kontrabasistą Krzysztofem Firlusem. III Koncert fortepianowy Ludwiga van Beethovena zagra Seong-Jin Cho z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.

XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina odbędzie się w dniach 2 do 23 października. Przesłuchania uczestników I etapu potrwają od 3 do 7 października. Do II etapu jury dopuści nie więcej niż czterdziestu.

W skład jury konkursu wchodzą Dmitri Alexeev, Sa Chen, Thai Son Dang, Akiko Ebi, Philippe Giusiano, Nelson Goerner, Adam Harasiewicz, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Arthur Moreira-Lima, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Katarzyna Popowa-Zydroń, John Rink, Wojciech Świtała i Dina Yoffe.

Arthur Moreira-Lima zastąpił w jury Nelsona Freire'a, który z powodu choroby nie weźmie udziału w pracach jury. Uczestników rywalizacji miała oceniać również Martha Argerich, jednak ze względu na trwającą wiele lat przyjaźń z Nelsonem Freire'em postanowiła w tym trudnym dla niego czasie być razem z nim. Nie zagra zatem na inauguracji i nie zasiądzie w jury, w którym zasiadała w dwóch poprzednich edycjach.

Tylko Chopin

Według regulaminu program konkursu obejmuje wyłącznie utwory Fryderyka Chopina. Można wykonywać utwory zaprezentowane w nagraniach kwalifikacyjnych i w eliminacjach z wyjątkiem określonych w regulaminie etiud. Natomiast nie dopuszcza się wykonywania tego samego utworu w różnych etapach konkursu. W regulaminie zawarta jest lista utworów do wyboru.

Ocena gry uczestników konkursu w I, II i III etapie, jak podaje regulamin, opiera się na dwóch systemach: punktowym i "TAK-NIE". Członkowie jury obok nazwiska każdego z wysłuchanych kandydatów wpisują "TAK" lub "NIE" – wyrażające opinię jurora dotyczącą zakwalifikowania kandydata do konkursu, oraz ocenę punktową w skali 1–25. Ocena słowna "TAK" wymaga w I etapie: oceny punktowej nie niższej niż 18, ocena "NIE" nie wyższej niż 18. Jurorzy nie oceniają swoich studentów, a według regulaminu student to osoba, która jest aktualnie studentem jurora lub była jego regularnym studentem w szkole lub prywatnie w czasie dłuższym niż rok w okresie od zakończenia XVII edycji, lub miała prywatne lekcje z jurorem po 1 grudnia 2018 r., lub pozostaje w bliskich relacjach prywatnych z jurorem. Jak podano, pojęcie "student" nie obejmuje sporadycznych kontaktów uczestnika z jurorem w ramach kursów mistrzowskich, także on-line.

Do udziału w XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym zakwalifikowano 87 pianistów, w tym 16 osób reprezentujących Polskę. W przesłuchaniach, które odbywały się w dniach 12-23 lipca w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie, brało udział prawie 160 muzyków. Wśród pianistów zakwalifikowanych do konkursu głównego przez Jury Eliminacji znalazło się: 22 Chińczyków, 14 Japończyków, 16 Polaków, 7 obywateli Korei Południowej, 6 Włochów, a także reprezentanci Armenii, Tajwanu, Kanady, Kuby, Łotwy, Tajlandii, USA, Wielkiej Brytanii i Wietnamu.

Polacy zakwalifikowani w drodze eliminacji to Aleksandra H. Dąbek, Joanna Goranko, Mateusz Krzyżowski, Jakub Kuszlik, Julia Łozowska, Tomasz Marut, Zuzanna Pietrzak, Aleksandra Świgut, Marcin Wieczorek, Andrzej Wierciński oraz Viet Trung Nguyen reprezentujący Wietnam i Polskę.

Regulamin Konkursu Chopinowskiego dopuszcza zakwalifikowanie laureatów niektórych (ściśle w nim określonych) konkursów pianistycznych do udziału w przesłuchaniach konkursowych z pominięciem etapów kwalifikacyjnego oraz eliminacji. Będzie to pięciu Polaków - Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Szymon Nehring, Kamil Pacholec i Piotr Pawlak; dwóch pianistów ze Stanów Zjednoczonych: Evren Ozel oraz Avery Gagliano, Japończyk Tomoharu Ushida i Yutong Sun z Chin.

Poprzedni, XVII Konkurs Chopinowski, odbył się w 2015 r. Zwyciężył w nim Seong-Jin Cho, drugie miejsce zajął Charles Richard-Hamelin, a trzecie zajęła Kate Liu. Na dalszych miejscach znaleźli się kolejno: Eric Lu, Tony Yike Yang i Dimitry Shishkin.

Jak podał Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, powołując się na sondaż CBOS, w mediach przebieg konkursu śledziło 29 proc. Polaków. Gdyby wszyscy słuchacze aktywni w październiku 2015 r. jednolicie głosowali w wyborach parlamentarnych, zdobyliby bezwzględną większość w polskim parlamencie.

Całość Konkursu będzie transmitować Program Drugi Polskiego Radia – od uroczystej inauguracji aż po koncert laureatów. Koncerty będą wzbogacone o informacje, relacje, rozmowy z ekspertami.

Program Drugi będzie także emitował archiwalne nagrania konkursów. Komentarze eksperckie będzie można usłyszeć również na antenie Polskiego Radia Chopin, które dostępne jest w internecie i cyfrowym systemie DAB+. „W specjalnym serwisie multimedialnym konkurschopinowski.polskieradio.pl będzie można znaleźć wszystkie koncerty konkursu i związane z nim informacje oraz audycje chopinowskie ze wszystkich programów Polskiego Radia” – podkreśliła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Dodała, że codzienne chopinowskie pasma programów zaplanowały też pozostałe główne anteny PR: Jedynka, Trójka i Czwórka.

Podczas Koncertu Laureatów - w czwartek 21 października w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej - prezes Polskiego Radia wręczy nagrodę za najlepsze wykonanie mazurków Chopina. To wyróżnienie jest przyznawane przez publicznego nadawcę radiowego już od I Konkursu - w 1927 r. Pierwszym wyróżnionym był Henryk Sztompka. W 2005 r. nagrodę zdobył zwycięzca konkursu - Rafał Blechacz.