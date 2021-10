I etap przesłuchań rozpoczyna się w niedzielę 3 października i potrwa do 7 października. Wysłuchanych zostanie 87 pianistów z całego świata – 78 uczestników wybranych przez Jury Eliminacji oraz 9 laureatów innych konkursów pianistycznych, zakwalifikowanych do Konkursu głównego z pominięciem Eliminacji.

Pierwszego dnia Konkursu w niedzielę 3 października w sesji porannej, trwającej od godz. 9-tej do 13-tej weźmie udział dziewięciu pianistów, podobnie w sesji wieczornej – od 16-tej do 20.30.

Tego dnia przesłuchanych będzie osiemnastu pianistów, w tym pięciu Polaków: Szymon Nehring, Tomasz Marut, Kamil Pacholec, Piotr Pawlak, Zuzanna Pietrzak.

Xuanyi Mao, której występ rozpocznie Konkurs, urodziła się 27 listopada 1995 r. w Chinach. W macierzystym Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie została zakwalifikowana do programu „Best of the Best”. Obecnie studiuje pod kierunkiem Pascala Roge, Gary’ego Graffmana i Zhao Ling.

Kształciła się też u Ilji Schepsa, Franca Reicha i Wu Yinga. Występowała m.in. w Hong Kong City Hall, w salach Macao Cultural Centre i Konserwatorium Xinghai w Kantonie, w Shenzhen Concert Hall, Xiamen Wuyuan Concert Hall oraz w Yichang Theatre. W roku 2009 zdobyła III miejsce na XV Otwartym Konkursie Azjatyckim w Hongkongu; pierwszego i drugiego miejsca wówczas nie przyznano.

Xuanyi Mao zagra: Nokturn c-moll op.48 nr 1; Etiudę Ges-dur op.10 nr 5;Etiudę gis-moll op.25 nr 6;Fantazję f-moll op 49.

Z Hongkongu

Sesję wieczorną pierwszego dnia przesłuchań zakończy występ pianisty z Honkongu Aristo Shama, rocznik 1996. Muzyk zyskał dyplom licencjacki Uniwersytetu Harvarda, jest artystą rezydentem w Szkole Muzycznej w Ingesund (Arvika, Szwecja) oraz uczestniczy w programie Master of Music in Piano Performance (MMus) w Konserwatorium w Nowej Anglii. Wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkursach, im. Alessandra Casagrande w Terni, im. Giny Bachauer w Salt Lake City, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Dublinie, Konkursie im. Clary Haskil w Vevey i Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Giovanniego Battisty Viottiego w Vercelli. Współpracował z London Symphony Orchestra (dyr. Simon Rattle) oraz English Chamber Orchestra (dyr. Raymond Leppard). Wystąpił na pięciu kontynentach.

Aristo Sham zagra: Nokturn c-moll op.48 nr 1;Etiudę F-dur op. 10 nr 8; Etiudę gis-moll op 25 nr 6; Balladę f-moll op.52.

W I etapie muzykę Chopina interpretować będzie: 22 Chińczyków, 16 Polaków, 14 Japończyków, 7 obywateli Korei Południowej, 6 Włochów, a także pianiści m.in. z Armenii, Chińskiego Tajpej, Kanady, Kuby, Łotwy, Rosji, Hiszpanii, Tajlandii, USA, Wielkiej Brytanii i Wietnamu.

Występy uczestników oceni międzynarodowe Jury, w którym zasiądzie 17 wybitnych przedstawicieli światowej pianistyki: Dmitri Alexeev, Sa Chen, Dang Thai Son, Akiko Ebi, Philippe Giusiano, Nelson Goerner, Adam Harasiewicz, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Arthur Moreira-Lima, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Katarzyna Popowa-Zydroń ( przewodnicząca jury), John Rink, Wojciech Świtała i Dina Yoffe.

Wszystkie przesłuchania XVIII Konkursu Chopinowskiego będą transmitowane w jakości 4K online w aplikacji mobilnej Chopin Competition(iOS, Android), na stronie Chopin2020.pl, zakładka Multimedia,kanale Chopin Institute na YouTube oraz w aplikacji Smart TV na telewizory marki Samsung.

Całość Konkursu będzie transmitować Program Drugi Polskiego Radia – od uroczystej inauguracji aż po koncert laureatów. Koncerty będą wzbogacone o informacje, relacje, rozmowy z ekspertami.

Program Drugi będzie także emitował archiwalne nagrania konkursów. Komentarze eksperckie będzie można usłyszeć również na antenie Polskiego Radia Chopin, które dostępne jest w internecie i cyfrowym systemie DAB+. W specjalnym serwisie multimedialnym konkurschopinowski.polskieradio.pl będzie można znaleźć wszystkie koncerty konkursu i związane z nim informacje oraz audycje chopinowskie ze wszystkich programów Polskiego Radia. Codzienne chopinowskie pasma programów zaplanowały oprócz Dwójki główne anteny PR: Jedynka, Trójka i Czwórka. (PAP)