Bisz/Radex znani ze swoich znakomitych tekstów i nieszablonowej muzyki, na albumie "Duch oporu" posługują się wielowątkowym komentarzem do stanu świata. Jest to swoisty dialog o współczesności, tego, co w niej zachwyca, ale przede wszystkim co uwiera, od pułapek cyfrowej rzeczywistości po refleksję nad masową kulturą.

Duch oporu" to dla nas bardzo ważna płyta. Cieszymy się, że wreszcie będziecie ją mogli odsłuchać na wosku. Wiemy też, że "Oflajn" w wersji albumowej przypadł Wam bardzo do gustu. Dla nas to też istotny moment tej płyty, dlatego postanowiliśmy dać mu nowe życie, sprawdzając jednocześnie nowe tereny stylistyczne. Bądźcie oflajn częściej niż onlajn - mówią muzycy.

Radek Łukasiewicz - oprócz działalności w duecie z Biszem jest autorem większości tekstów piosenek zespołu Pustki, jego teksty śpiewają także m. in. Artur Rojek, Monika Brodka, Piotr Zioła. Komponuje muzykę teatralną i filmową.

Bisz - Jarosław Jaruszewski znany jest przede wszystkim z występów w zespole hip-hopowym B.O.K. Współpracował ponadto m. in. z takimi wykonawcami jak: Miuosh, Vixen, Tau, Vienio, Sarius i wielu innych. W środowisku muzycznym klasyfikowany jest jako raper/poeta.