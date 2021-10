Polacy: Adam Kałduński, Mateusz Krzyżowski wystąpią w sesji porannej, a Jakub Kuszlik i Marcin Wieczorek w sesji wieczornej. Interpretacje kompozycji Chopina w wykonaniu Marcina Wieczorka publiczność usłyszy na zakończenie przesłuchań II etapu Konkursu Chopinowskiego.

We wtorek w warszawskiej Filharmonii Narodowej zagrają także: Wei-Ting Hsieh z Chińskiego Tajpej; Nikolay Khozyainov z Rosji; Su Yeon Kim oraz Hyuk Lee z Korei Południowej; Aimi Kobayashi oraz Shushi Kyomasu z Japonii; Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady.

W interpretacjach kompozycji Chopina jury ocenia także momenty improwizacji będące próbą zbliżenia się do stylu chopinowskiego.

O improwizatorskim talencie Chopina pisał jeden z jego najbliższych przyjaciół Julian Fontana: „Już w wieku dziecięcym zadziwiał bogactwem improwizacji. Wystrzegał się jednak, aby nie czynić z niej widowiska. Ci wszakże nieliczni wybrani, którzy słuchali go improwizującego całymi godzinami w najcudowniejszy sposób, kiedy ani jedna z jego fraz nie przypominała nigdy któregokolwiek kompozytora, nie zaprzeczą, jeśli stwierdzimy, że jego najpiękniejsze kompozycje są jedynie odbiciem i echem jego improwizacji.”

Uwodzicielskimi słowami nazwał wypowiedź Fontany Dany Gooley. Według historyka muzyki, teza, jakoby z fortepianu Chopina emanowała niegdyś muzyka prześcigająca nawet jego zanotowane kompozycje, zbyt jest piękna, by się jej oprzeć. „Czujemy zazdrość wobec tych nielicznych przyjaciół i wtajemniczonych, którzy mieli to szczęście, że mogli często słuchać Chopina w prywatnych okolicznościach, gdy czuł się w ich gronie swobodnie. To +ach, gdybyście tam byli+ rozbudza przyjemne ukłucie tęsknoty za postacią i artystą, którego osobowość i grę można przywołać już jedynie we wspomnieniach” – zaznacza Gooley w tekście „Chopin jako improwizator” zamieszczonym w ósmym numerze „Kuriera Chopinowskiego”.

Podczas Koncertu Laureatów - w czwartek 21 października w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej prezes Polskiego Radia wręczy nagrodę za najlepsze wykonanie mazurków Chopina. To wyróżnienie jest przyznawane przez publicznego nadawcę radiowego już od I Konkursu - w 1927 r.

12 października o godz. 11 - jak informuje organizator Konkursu Narodowy Instytut Fryderyka Chopina rozpocznie się sprzedaż dodatkowej puli biletów na III etap przesłuchań XVIII Konkursu Chopinowskiego. Bilety można zakupić za pośrednictwem strony bilety.nifc.pl oraz osobiście w Kasach Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.

XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października 2021 r.