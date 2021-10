Odtworzenia jego utworów w serwisach streamingowych liczone są w miliardach, a megahity “comethru”, “all the kids are depressed” czy “you were good to me” z miejsca zachwyciły słuchaczki i słuchaczy na całym świecie.

Reklama

Gdy w 2018 roku Jeremy Zucker oczarował świat swoim “comethru”, komponował jeszcze utwory w rodzinnej sypialni w New Jersey i nie przypuszczał, jak głęboko trafi do serc swoich odbiorców. Trzy lata później Zucker ma już na koncie wyprzedaną, światową trasę koncertową, miliardy odsłuchów swoich albumów, występy na największych festiwalach i uznanie wpływowych magazynów muzycznych. Dosłownie kilkanaście dni temu, 1 października ukazał się jego drugi album zatytułowany “CRUSHER”, który jest kolejnym milowym krokiem w karierze Jeremy’ego.

Dojrzały album potwierdza niesamowite zdolności kompozytorskie Zuckera, ale też wnosi nową energię do jego twórczość. Słychać to zwłaszcza w singlach promujących krążek, czyli “18”, “HONEST” i “Therapist”. Promocji płyty towarzyszy wielka, światowa trasa koncertowa, która zahaczy również o Polskę. Będzie to pierwsza okazja do usłyszenia Jeremy’ego Zuckera na żywo w naszym kraju!

Jeremy Zucker wystąpi 30 marca w klubie Proxima w Warszawie. Bilety w cenie 89 złotych będą dostępne już od 15 października