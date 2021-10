Co sprawia, że wczesne lata 90. nadal ujmują młodych ludzi? Dlaczego serial "Beavis and Butt-Head" nie miałby dziś szans na emisję? Czy Nowy Orlean stanie się nową stolicą amerykańskiej muzyki? Posłuchajcie!

Reklama

O TYTULE KSIĄŻKI "EKSTAZA. LATA 90. POCZĄTEK"

Szukając tytułu, w końcu odkryłam słowo "ekstaza" i kiedy je zobaczyłam, pomyślałam sobie: tak, o tym jest ta książka! O tym, że my, odbiorcy kultury, a w tym konkretnym przypadku: pierwszych lat lat 90., o których jest "Ekstaza", odbiorcy muzyki, w tę nową dekadę weszliśmy po prostu w ekstatycznym nastroju.

W takim nastroju musiał być chyba każdy, kto usłyszał "Smells like teen spirit", "Killing in the name", "Don’t cry" czy jakiego utworu nie wymienisz, z tych, które rzeczywiście Ci zostały.

Więc z jednej strony to było poczucie euforyczne, czegoś wznoszącego Cię i dodającego skrzydeł, ale z drugiej – każdy z nas, fanów, słuchaczy, odbiorców w ogóle kultury, ma gdzieś z tyłu głowy, jak te historie się potoczyły – podkreśla Anna Gacek.

Reklama

O NIESŁABNĄCEJ POPULARNOŚCI KURTA COBAINA

To młode pokolenie wciąż coś odnajduje w Cobainie. Dokładnie w nim, w Kurcie Cobainie. Coś, czego my, dorośli, już do końca nie rozumiemy. Ponieważ przeszliśmy już nasze bolączki, te konkretne bolączki wchodzenia w dorosłość i takiego niedopasowania się w tej dorosłości.

Mam wrażenie, że dziś czy patrzysz na pięknego Harry’ego Stylesa czy na, celebrującą swój status glamour, Adele, czy kogokolwiek z wszystkich idoli tych czasów, to oni są wszyscy jakoś syci i zadowoleni – zauważa Anna Gacek.

O KSIĄŻCE "EKSTAZA. LATA 90. POCZĄTEK"

Postanowiłam skorzystać z komfortu i luksusu pisania książki. Czyli, kiedy wreszcie nie masz trzech minut na "wejście" albo nie kończy Ci się za minutę audycja albo nie jest czas, aby zagrać kolejną piosenkę, tylko naprawdę możesz opowiedzieć tę historię.

A nie oszukujmy się, opowiadałam ją już wielokrotnie, ale książka daje ten przywilej opowiedzenia jej raz jeszcze, ale inaczej. I tym "inaczej" było właśnie włożenie naszych ulubieńców w szerszy, większy kontekst. W przypadku Seattle, grunge’u i początku lat 90., nie można było nie powiedzieć o rozczarowaniu tamtego pokolenia – wyjaśnia Anna Gacek.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!