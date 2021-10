„Teraz ja” to płyta pełna brzmieniowych odniesień do całej historii Urszuli, ale wyprodukowana absolutnie nowocześnie. Urszula zadbała, żeby jej najwierniejsi fani nie poczuli się zawiedzeni, ale też żeby nowi mieli się na co skusić. Piosenki na tę płytę powstały we współpracy z takimi osobowościami jak Ania Dąbrowska, Michał Grymuza czy sanah.

Lista utworów:

1. Zaczaruj

2. Sami

3. Szkoda łez

4. Zapominamy

5. Kilka słów

6. Życie uzależnia

7. Teraz ja

8. Mówię nie

9. Ten czas

10. Blask

11. Inna