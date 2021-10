Co przygotowała dla swoich fanów? Jak wspomina początki kariery? Czym była dla niej współpraca z Romualdem Lipko i Budką Suflera? Posłuchajcie!

O NOWEJ PŁYCIE "TERAZ JA"

"Teraz ja" to płyta z zupełnie nowymi kompozycjami, czyli autorska, jak to się mówi. Chociaż autorzy tutaj są bardzo, bardzo różni. Wydana z książeczką z tekstami, bo zawsze pojawiają się o to pytania.

To jest płyta, na którą kompozycje zaczęłam kompletować przed pandemią. W trakcie pandemii dochodziły jeszcze inne, niektóre były nagrane wcześniej. To są kompozycje i nagrania z ostatnich trzech lat – wyjaśnia Urszula.

O PIOSENKACH "TERAZ JA" I "KILKA SŁÓW"

W momencie, kiedy złożyłam całą płytę, okazało się, że większość kompozycji to kompozycje mężczyzn. Jak również, rzecz ciekawa, ci mężczyźni wzięli się też za pisanie tekstów dla kobiety. Chyba wybierając je, to czułam, bo te teksty są dość wyzwolone. One przedstawiają kobietę silną i same teksty są dość mocne.

Oczywiście jest tam ten motyw, że "teraz ja tutaj dowodzę". "Teraz ja" to jest tytułowa piosenka. Może nie jest ona piosenką wiodącą, w sensie singlem, który jest wyznacznikiem całej płyty. Ale też tym singlem nie była piosenka "Kilka słów", którą śpiewałam w Sopocie, bo to też nie jest taka płyta. To jest płyta pop-rockowa – opowiada Urszula.

O WSPÓŁPRACY Z ANIĄ DĄBROWSKĄ I SANAH

Muszę powiedzieć też o kompozytorkach, czyli Ani Dąbrowskiej i Sanah.

Ania Dąbrowska i obecny singiel "Zaczaruj", do którego zrobiliśmy teledysk. Piosenka jest w konwencji walczyka i Ania powiedziała: "Ty to dobrze zaśpiewasz, bo to Twoja specjalność".

No i oczywiście, Sanah. Nie możemy o niej zapomnieć. Piosenka nieco inna niż ona zazwyczaj śpiewa. Spokojna i taka trochę mroczna. To też Sanah powiedziała: "To dla Ciebie specjalnie". Może nie taka bardzo mroczna, ale inna Zuzia niż ta, do której przywykliśmy – mówi Urszula.

