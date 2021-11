– 25 lat minęło… Nie mogę powiedzieć, że jak jeden dzień, na pewno nie. Był to czas piękny, kolorowy, ale też ciężki i ponury. Bilans jest jednak dodatni i to najważniejsze. W tym czasie wydarzyło się w moim życiu tak wiele, że mogłabym napisać książkę. Ale póki co, wolę te moje wspomnienia podsumować muzycznie, bo w tym czuje się najlepiej. Poza tym staram się żyć teraźniejszością i przyszłością. Bo wierzę, że przede mną jeszcze dużo dobrych i ważnych wyzwań. Cały czas tworzę nową muzykę i piszę nowe teksty. Lubię zmiany, co słychać w najnowszej piosence „Skrable”. Jest ona dla mnie pomostem pomiędzy tym, co było, a tym, co nadchodzi. Bo na nową, premierową płytę, nie każę moim słuchaczom czekać zbyt długo… – mówi Ania o swoim jubileuszowym albumie.

Album „Nieznośna Lekkość Hitu” ukazuje się w dwóch wydaniach: jednopłytowym, na którym znajdą się najbardziej znane i popularne piosenki Ani oraz dwupłytowym, na którym dodatkowo znajdą się premierowe utwory, między innymi nowa wersji kultowej „Agnieszki”, nagrana w duecie z popularnym polskim raperem Januszem Walczukiem. Pojawi się tam również kilka duetów z innymi artystami z dotychczasowego dorobku Ani oraz piosenki, które z różnych powodów są ważne dla wokalistki i jej fanów, śledzących jej muzyczną drogę już od 25 lat.

Album „Nieznośna Lekkość Hitu” promuje singiel i teledysk „Skrable”.