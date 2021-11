Płyta ukaże się 25 lutego 2022 r. nakładem wytwórni Bella Union. Z tej okazji zespół udostępnił teledysk do otwierającego album utworu "Always Together With You”.

Otwierający album "Always Together With You" to przeróbka utworu pierwotnie wydanego w jakości demo w 2014 r.

Podczas, gdy niektórzy ludzie załamali się w trakcie locklownu i izolacji spowodowanej epidemią, inni rozkwitali. "Czułem się, jakbym trenował do tego całe życie" - mówi J Spaceman. „Kiedy przeformułujesz samotność w piękne doświadczenie, to okaże się, że nie jest ona taka zła” - dodaje. Artysta spacerował po pustym „rzymskim Londynie”, w którym "nawet syreny przestały śpiewać”, a świat był "pełen śpiewu ptaków i dziwności”. Wykorzystał ten czas, by słuchać i próbować nadać sens całej muzyce, która grała w jego głowie. Miksy jego nowej płyty, dziewiątego studyjnego albumu, nie były jeszcze dopracowane.

Spaceman w trakcie nagrywania krążka użył 16 różnych instrumentów, a materiał został zarejestrowany w 11 różnych studiach, a także w jego domu. Do współpracy artysta zaprosił 30 muzyków i wokalistów, w tym swoją córkę Poppy, przyjaciela Johna Coxona, sekcje smyczkowe i dęte, chóry oraz dzwony palcowe i gongi z Whitechapel Bell Foundry.